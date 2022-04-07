Амелия — потомственная гадалка, делающая приворот

Амелия — представительница династии колдунов и гадалок,

передающих тайные знания из поколения в поколение.

Всё ли вы знаете о своей судьбе, о том,

что мешает вам наладить жизнь и быть счастливыми?

Я помогу вам избавиться от всего, что мешает этого достичь!