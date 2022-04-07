колдунья, гадалка и ясновидящая
Амелия — потомственная гадалка, делающая приворот
Амелия — представительница династии колдунов и гадалок,
передающих тайные знания из поколения в поколение.
Всё ли вы знаете о своей судьбе, о том,
что мешает вам наладить жизнь и быть счастливыми?
Я помогу вам избавиться от всего, что мешает этого достичь!
Я — Амелия, потомственная колдунья и гадалка!
В своей практике я применяю веками проверенные обряды и заговоры, методы моих предков и мои собственные, абсолютно надежные и безопасные приемы магии. Нуждаетесь в помощи ясновидящей, опытного и сильного мага? Я к вашим услугам, обращайтесь. Используя свои силы и возможности, я помогу вам узнать вашу судьбу, то, для чего вы предназначены, раскрыть ваши тайные способности, добиться того, к чему вы стремитесь, обрести достаток, любовь, счастье.
Обратитесь ко мне, и я помогу вам!
Я всю свою жизнь помогаю людям, в этом мое призвание. Ваша жизнь и ваша судьба — в ваших руках! Обратитесь ко мне, и я расскажу, как решить ваши проблемы, помогу разобраться в любой жизненной ситуации и повернуть ее на благо вам и вашим близким.
Все исправить — в ваших силах, а я дам вам ответы на вопросы, подскажу верные решения, помогу изменить жизнь.
Мы все живем в сложное темное время. Многие люди в смятении и не знают, как дальше жить и что делать. Но не надо отчаиваться: даже в самое сложное время можно устроить свое будущее, исправить судьбу и найти единственно верный для вас путь.
Я знаю, как это сделать, и помогу вам! Вы обретете счастье, любовь, ваши финансовые проблемы исчезнут и достаток придет в ваш дом, ваша жизнь наладится и обретет равновесие. Я помогу вам защитить вас и ваших близких!
01
Избавляю от порчи и венца безбрачия
Знаете ли вы, есть ли на вас порча, венец безбрачия, родовое проклятие? Я смогу это узнать и сообщить вам уже при первом общении. Определить причину — депрессия это или наведенная порча, выяснить, есть ли на вас приворот или сглаз. Затем подберу для вас индивидуальную программу, при помощи которой избавлю вас от влияния черной магии.
02
Помогу вернуть любимого человека!
Вы впали в отчаянье? Не знаете, как изменить вашу жизнь к лучшему? Вам кажется, что вам уже никто не поможет? Это не так! Я, Амелия, потомственная ясновидящая, приду к вам на помощь! Мои силы и знания помогут вам вернуть любимого человека, восстановить семью!
03
Гадание на любовь и отношения
Расстались с любимым человеком? Его можно вернуть!
04
Изменить
судьбу
Я знаю, как можно исправить карму и обрести счастье!
05
Помогу привлечь деньги
Финансовые проблемы всегда имеют под собой какие-то скрытые причины.
06
Магическая защита
В мире много недобрых, жестоких и завистливых людей. Они могут нечаянно или намеренно причинить вам зло. Для того чтобы уберечь вас и вашу семью от этого зла, необходимо установить надежную энергетическую защиту.
07
Любовный приворот
Неразделенная любовь – тяжелое бремя, которое может отравить жизнь. Душевные муки заставляют людей искать какие-то способы, чтобы быть вместе с любимым человеком, привлечь его внимание, вызвать его любовь.
счатсливых клиентов
лет опыт магии и гадания
обрядов
Магомедова Амелия Муххамадовна
Родилась 10 марта 1980г.
Является потомственной ясновидящей. Получила дар и знания от своей бабушки.
Уже с 13 лет ощутила раскрытие своих способностей и начала помогать сначала соседям и жителям села. Далее с родителями переехала в город, где о ней стали узнавать все больше людей. В 24 года, из-за большого количества обращавшихся к ней за помощью, Амелия стала посвящать магии все свое время, переведя свою деятельность на коммерческую основу, дабы обеспечивать себя и свою семью.
Уже с 2010 года Амелия перевела свой бизнес на онлайн режим, чтобы охватить как можно больше нуждающихся в ее услугах.
В 2005 году посетила Африку для инициации и обучения магии Вуду. Вернулась в Россию в 2007.
С 2009 начала активно обучаться у лучших магов-мастеров России и стран СНГ, постоянно повышая свой уровень вплоть до 2017г. В некоторых из школ получила сертификаты, представленные здесь.
Сейчас Амелия Муххамадовна активно работает в сфере магии онлайн, живёт с любимым мужем и двумя детьми.
Люди знают, что я помогаю, и обращаются ко мне.
В чем моя сила?
• 25-летний опыт магия и гадания.
• Секреты многих поколений колдунов и гадалок.
• Желание и умение помочь, ответственность.
• Я владею сотнями обрядов.
• Наше с вами общение абсолютно конфиденциально.
• Основной мой принцип — «не навреди».
• Все мои услуги надежны и абсолютно безопасны.
отзывы
Счастливых Клиетов
отзыв
Нина
У моего мужа долгое время была любовница.Я сначала гнала от себя эти мысли,но уж слишком явно стали проявляться признаки этого.Муж конечно все отрицал,но потом она заявилась к нам в дом и заявила что ждет ребенка от моего мужа,потребовала отпустить мужа с ней.
Я ее выгнала взашей,а когда муж пришел.я потребовала обьяснений.Он так и не смог ничего вразумительного сказать,а через два дня пока я была на работе собрал вещи и уехал к любовнице.Потом позвонил и сказал что подал на развод.Но я решила бороться за свою любовь.Моя близкая подруга посоветовала Амелию,которая специализируеться на любовной магии.Дня через четыре она сделала обряд.Соответственно результат не заставил себя долго ждать. Прошла ровно неделя и мой ненаглядный с виноватым видом появился на пороге квартиры.А любовница оказалось наврала про беременность. Но нервы нам еще трепала какое то время.
Алексей
Я хочу оставить здесь свой отзыв о гадалке Амелии. Мы долгое время с моей женой были вместе, и в сложный для меня период она ушла от меня. Я решил ее любой ценой вернуть обратно в семью. Очень много псевдо-магов попадались как на личном приеме так и в интернете, а результат вообще никакого, чуть до инфаркта не довели. К счастью мне попался на глаза сайт Амелии. Все сделала как надо, и к оговоренному сроку все получилось. И Амелия успешно с этим справилась.
Спасибо Амелии, что вернула мою любимую!
Елена
Амелия очень мне помогла! До неё обманывали не раз, но с помощью неё я добилась результата! Мой любимый мужчина вернулся ко мне спустя год нашего с ним необщения! До обращения к Ирине выкинула много денег на ненастоящих магов, обещающих приворот с оплатой после – шантажировали и высасывали деньги! Спасибо Амелии за помощь, обращайтесь к ней, она настоящая ведьма!
Максим
Нашёл Амелию в интернете, она творит реальные чудеса! Она вернула мне жену буквально за неделю, при том что мы были в разлуке 2 года! Диагностика ее тоже оказалась предельно точной. И кстати, вернула деньги от прошлых неудачных попыток, от шарлатанов, которые меня раньше кинули на огромные деньги, в итоге все вернули, спасибо Амелии! Очень удобно и безопасно! Буду рад если, кому-то мой отзыв поможет!
Ольга
Хочу посоветовать вам Амелию, всегда обращаюсь только к ней! С финансами и работой проблемы решила, в любовной сфере также все супер теперь! Советую👍🏻